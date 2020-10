Direktør for Fujifilms fabrik i Danmark, Lars Petersen, oplever en enorm efterspørgsel. Coronamedicin har mange steder førsteret, og producenter af anden medicin kan have svært ved at finde en fabrik med ledig kapacitet Foto: Allan Nørregaard

Medicinfabrik bliver kimet ned efter corona: Kunne firdoble produktionen

- Vores allerstørste problem lige nu er, at hver gang kunderne ringer, må vi sige åh nej, vi kan ikke. Vi er eksploderet i vækst, og vi får så mange henvendelser, at vi kunne firdoble produktionen, men vi har ikke kapacitet nok, siger han.

Lars Petersen er en populær mand i øjeblikket. Som direktør for Fujifilms fabrik i Hillerød bliver han for tiden kimet ned ad kunder, der vil have produceret medicin af Fujifilm, men Lars Petersen må skuffe dem.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her