Eleverne i to klaser på Kornmarkskolen er blevet sendt hjem i selvisolation.

Artiklen: Medarbejder smittet på skole: To klasser sendt hjem

Medarbejder smittet på skole: To klasser sendt hjem

En medarbejder på Kompetencecenter Vest på Kornmarkskolen i Skævinge er blevet testet positiv for coronasmitte lørdag.

De elever, der har været i tæt kontakt med medarbejderen, er derfor søndag blevet ringet op og informeret om, at de skal selvisolere sig og testes.

Det skriver Hillerød Kommune i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om elever fra 3. og 4. klasse plus to elever fra Kompetencecenter Vest og to medarbejdere

Eleverne kan vende tilbage, når de har to negative test eller har været uden symptomer i syv dage, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut, der er fra søndag eftermiddag, er der fundet 58 positive coronatests i Hillerød Kommune de seneste syv dage.

Dermed er den såkaldte incidens - altså hvor mange smittede der er per 100.000 borgere - på 107,7.

Incidens-tallet toppede i starten af sidste uge, da det røg op på 113,6, der er det højeste registrerede antal i Hillerød Kommune indtil videre.

mw