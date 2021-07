Se billedserie Nicolai Longhi (tv.), kommende chauffør Zisse Søndergaard og Caspar Bartholin. Den gule bus i midten skal køre rutebuskørsel i Hillerød fra august. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Med busselskabet Columbus blev en drøm til virkelighed

Hillerød - 15. juli 2021 kl. 11:57 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Der er kommet en ny bus til Hillerød. Faktisk er der kommet tre, men den ene er med sin størrelse og en markant limegrøn farve lidt lettere at få øje på end de andre, når den triller gennem byens gader.

Busselskabet Columbus kører både turkørsel og skolebuskørsel, og snart udvider virksomheden med rutebuskørsel i Hillerød. Selvom busselskabet er nyt, er der allerede godt gang i forretningen, og stifterne, der også selv kører busserne, er blevet kendte ansigter i bybilledet. I hvert fald blandt buschauffører.

Når det grønne lyn er på tur, bliver manden bag rattet mødt med hilsner fra byens andre buschauffører, ligesom motorcyklister hilser på hinanden, når deres veje krydses.

- Sådan tror jeg ikke længere, man gør i København, fordi der er kommet så mange turistbusser, men ellers hilser buschauffører på hinanden, fortæller Caspar Bartholin, der er en af stifterne, mens han fører bussen på en tur rundt i byen.

- Ligesom bilister, der kører Skoda, som hilser på hinanden af medlidenhed, indskyder den anden stifter, Nicolai Longhi, fra sin plads på sæderækken bag chaufføren.

På turen rundt i Hillerød standser bussen foran Madmarkedet, og Caspar Bartholin åbner døren for at tale med en kvinde, der er ude at lufte sin hund.

- Skal du have et lift?

Kvinden er mor til et barn, der går på den skole, firmaet kører skolebus for. Hun takker pænt nej til tilbuddet og fortsætter sin tur, og det samme gør bussen.

- Man kan næsten ikke undgå at støde på nogen, man kender, siger Nicolai Longhi.

En fælles drøm Humøret er højt hos begge stifterne, og det er tydeligt at mærke, at de begge kan lide det, de laver.

Nicolai Longhi har da også været i busbranchen, siden han blev chauffør for første gang som 21-årig i 1996. I 2001 skiftede han jobbet ud med en stilling som driftsleder i Arriva, hvor han sad i 17 år, inden han igen hoppede i bussen for flere forskellige busselskaber.

- Allerede som barn legede jeg med tog og busser, og jeg tog bussen af ren og skær interesse. Jeg har længe gået med tanken om at starte mit eget. Det her med at skabe en god kontakt til en masse mennesker og have muligheden for at sætte sit præg på oplevelsen, fortæller Nicolai Longhi.

For Caspar Bartholin har vejen til Columbus ikke været helt så lige.

Han er uddannet agrarøkonom og lærer, og har været lærer i idræt og natur og teknik på friskolen Kontiki i Hillerød, siden den blev stiftet i 1997. Nu kan Caspar Bartholin kombinere sine passioner.

Han underviser stadig børnene på skolen, og det vil han blive ved med, men nu kører han dem også rundt, når de skal på tur.

På Kontiki mødte de to hinanden for første gang, og de fandt hurtigt ud af, at de skulle starte det, der nu hedder Columbus.

- Vi mente, at skolen skulle have sin egen skolebus, og da kontrakten på skolebuskørsel blev sendt i udbud, bød Nicolai og jeg på den. Og vi fik den, fortæller Caspar Bartholin og fortsætter:

- Vi har nået en alder, hvor vi er fritstillede i forhold til, at vores børn er blevet voksne. Vi har mere tid til os selv, og så har det jo været en drøm, vi hver især har haft i mange år. De sidste måneder har vi ikke haft mange stille stunder, men det har været nemmere for familierne at acceptere, fordi vores børn er store.

Skolebus sikrer indtægt Busselskabet er stiftet i en tid, hvor opgaverne har været få, og konkurrencen om dem har været stor, på grund af coronapandeminen. Men med skolebuskontrakten følger en fast indtægt, der har gjort det muligt også at køre turkørsel.

Den faste indtægt betyder også, at selskabet ikke behøver at sige ja til hvad som helst.

Busselskabet har kunnet prioritere i opgaverne, og det har ført til mange gode oplevelser for stifterne, der blandt andet har kørt for fodbold- og basketballhold og et drengekor.

- Skolebuskontrakten udgjorde hele grundlaget for, at vi kunne starte virksomheden op. Den betød, at vi ikke var økonomisk afhængige af at skulle ud for at skaffe kontrakter. Så vi har ikke ligget søvnløse, siger Nicolai Longhi.

- Jo måske lidt på grund af varmen, indskyder Caspar Bartholin.

- Ja. Men jeg har i hvert fald ikke haft mareridt længe, siger Nicolai Longhi.

Ekstra bus og chauffør Columbus har vundet et udbud, der betyder at de fra august udvider busdriften med rutebuskørsel i Hillerød på spidsbelastningstidspunkter, og til august udvider virksomheden desuden med en ekstra ansat.

Nicolai Longhis kone, Zisse Søndergaard, indtræder nemlig i virksomheden som chauffør, og hun kommer til at stå for udviklingen af virksomhedens mindste bus, Humørekspressen, der er til de mindre grupper og den mere festlige side af turkørslen.

Planerne for virksomheden længere ude i fremtiden er endnu ikke fastlagt.

- Nu skal virksomheden først lige modnes lidt, siger Caspar Bartholin.