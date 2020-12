Maximalisten inviterer til julemarked

Rie Winkler kalder sit julemarked for "magisk" og lover, at der vil være "masser af smukt og skørt skraldepynt og julepynt, smykker, hjemmestrik, silkekjoler, kunst, upcycling, papirpynt, syltede lækkerier, urteteer, genbrugslys og mange andre dejlige sager. Dansk kunsthåndværk, når det er bedst. Der er desuden som altid et stort udvalg af gamle vintage julekugler og julepynt," skriver hun i en mail til Hillerød Posten.