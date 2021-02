Mathias slog 15.000 andre gymnasieelever i matematik

"På grund af Corona-krisen var den seneste konkurrence noget anderledes end normalt, men jeg er utroligt glad for at være med og stolt over at være blandt vinderne i år. Gennem årene har jeg også fået mange gode venner i hele landet, som jeg mødes med flere gange om året," fortæller 17-årige Mathias Øien Augustesen i pressemeddelelsen og afslører dermed, at det ikke er første gang, at han stiller op i konkurrencen. Faktisk var han med første gang, allerede da han gik i 9. klasse.