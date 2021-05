Kommunen har nu købt en bygning på Ægirsvej, og det køb sikrer, at Mastodonterne kan blive i Hillerød. Her et billede fra da Mastodonterne opførte Peter Pan i 2007. Foto: Allan Nørregaard

Kommune køber ejendom af Hillerød Forsyning

Hillerød Kommune har netop underskrevet købsaftalen af ejendom på Ægirsvej 4, der skal sikre, at teaterforeningen Mastodonterne kan blive i kommunen.

Hillerød - 20. maj 2021

Hillerød Forsynings gamle domicil på Ægirsvej 4, kommer snart til at blive fyldt op med eventyrlige fortællinger, kostumer og skuespillere. For 1. juni overtager Hillerød Kommune bygningen, og med købet sikrer kommunen, at vi fortsat kan huse teaterforeningen Mastodonterne. Mastodonterne er lige nu huset midlertidigt i lokaler på Milnersvej. Det oplyser Hillerød Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi er så glade for, at vi nu har fast tag over hovedet igen, og vi glæder os til at komme i gang med at indrette os i de nye flotte omgivelser. Når vi er kommet godt på plads, kan vi igen bruge vores kræfter på at gøre det, vi brænder for - nemlig at skabe teater og familiemusicals i verdensklasse for Hillerøds - og omegnens - borgere, siger Steen Lünell, der er formand for Mastodonterne.

Købet af bygningen vækker ligeledes glæde hos Hillerød Kommunes borgmester.

- Det er en stor glæde, at vi nu har sikret, at Mastodonterne kan blive i kommunen - de skaber oplevelser i særklasse for borgere i vores kommune og hele regionen, og er et kæmpe aktiv for kulturlivet i Hillerød Kommune, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Forud for indflytningen skal bygningen klargøres. Det er planen, at Mastodonterne kan flytte ind i løbet af efteråret. Bygningen vil være værksted og øvested, men forestillingerne kommer til at foregå mange andre steder. Hillerød Kommune oplyser ikke, hvad kommunen har betalt for ejendommen, som har været til salg i en årrække.

