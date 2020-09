Teaterchef Steen Lünell er lykkelig over, at der er afsat penge til Mastodonterne i budgetaftalen. Pressefoto

Mastodonterne jubler over udsigt til fast bolig

Hillerød - 14. september 2020 kl. 15:56 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mastodonternes teaterchef Steen Lünell har armene i vejret. For selvom der i budgetforliget ikke blev råd til at købe Hillerød Forsynings tidligere domicil på Ægirsvej til Mastodonterne, som teatergruppen ønskede, har forligspartierne et ønske om at beholde Mastodonterne i Hillerød. Der er derfor afsat en million kroner om året i 2022, 2023 og 2024 til leje af lokaler, og der er enighed om, at der skal findes en varig løsning for Mastodonterne, som i dag holder til i en ejendom på Milnersvej, som skal rives ned.

- Vi er helt vildt lykkelige over, at vi kan leve videre i Hillerød. Det har været meget hårdt ikke at vide, hvad der skulle ske. Det er fantastisk, at vi får lov til at fortsætte med at lave teater, og det er også vigtigt for alle, der bor i Hillerød, at de har mulighed for at komme og se noget dejligt teater, siger Steen Lünell.

Rikke Macholm (SF) fremhævede på vegne af sit parti, at de har prioriteret at finde en løsning for Mastodonterne.

- Vi er meget glade for, at det er lykkedes at finde en løsning for Mastodonterne, som har et lokale-problem. Det er vigtigt for os alle sammen at kunne have Mastodonterne i kommunen, og vi sætter stor pris på at kunne overvære deres store forestillinger og det liv, de bringer i byen, når de opsætter Den Levende Julekalender eller deltager i andre festlige begivenheder, sagde Rikke Macholm, da budgetaftalen blev præsenteret mandag morgen.

For Steen Lünell betyder den udmelding, at han ikke længere behøver være nervøs for at skulle lukke teatergruppen.

- Jeg var jo bange for, at jeg skulle til at afvikle min teatergruppe. Men nu skal vi sætte næsen i sporet igen og bare køre derudaf, siger Steen Lünell og erklærer, at budgetaftalens indhold er mere end nok til at gøre teatergruppen tilfredse, selvom kommunen ikke har skrevet under på et huskøb.

- Nu er vi trygge. Jeg ved, der bliver fundet en god løsning. Nu skal vi bare lave masser af teater.

