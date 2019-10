I et af de nye lokaler hænger kostumerne fra de sidste 30 års virke, og Bitte Nisbeth er en af dem, der har været med til at sy mange af kostumerne. Foto: Peter Andersen

Mastodonterne er rykket i nye gemakker

Mørket og stilheden er begyndt at lægge sig over byen onsdag aften, men i den røde murstensbygning på Milnersvej 43, er aftenen kun lige begyndt. Bag de tykke mure summer der af liv, for Mastodonterne er rykket ind. I Masto-cafeen sidder de medvirkende i den kommende opsætning af Gummi Tarzan og får en bid at spise, inden prøverne går i gang. I systuen er de kommende forestillingers kostumer så småt ved at tage form, og i regien går Connie Wigh, der er ansvarlig for rekvisitter og sætter de sidste ting på plads. På en stol sidder formanden for Mastodonterne, Steen Lünell, og ser stolt til.

