Massiv genhusning efter fund af skimmelsvamp

Hillerød - 24. marts 2018 kl. 05:54 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indtil videre har Hillerød Kommune besluttet at genhuse beboerne og renovere 30 ud af 30 undersøgte lejligheder efter fund af skimmelsvamp i den kommunale bebyggelse Horsevænget, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I juni 2017 kunne avisen fortælle, hvordan en række beboere i den kommunaltejede etageejendom Horsevænget i Hillerød i årevis havde forsøgt at råbe kommunen op. Lejerne ønskede, at kommunens skulle gøre noget ved problemer med indeklima og skimmelsvamp i deres lejligheder. De berettede om gener med vejrtrækningsproblemer, og de fortalte, at kommunen kun nødtørftigt renoverede og fx blot dækkede skimmelsvampen til.

Lejernes Landsorganisation rådede kommunen til at få lavet destruktive undersøgelser i lejemålene, det vil sige at lave hul i gulve og komme ind bag skabe, i stedet for blot at undersøge overflader på skabe og hylder.

- Det er en rigtig god ide. Det vil vi gerne overveje, sagde Hillerød Kommunes daværende ejendomschef, Lone Byskov.

Efterfølgende fik kommunen Teknologisk Institut til netop at foretage sådanne destruktive undersøgelser. Indtil videre har instituttet undersøgt 30 lejligheder i Horsevænget nummer 27-35, og efterfølgende har kommunen besluttet at renovere samtlige 30 lejligheder og genhuse beboerne i dem. Det viser aktindsigt, som Frederiksborg Amts Avis har bedt om hos Hillerød Kommune.

Der er ikke konstateret skimmelsvamp i alle lejlighederne, oplyser kommunen, men i nogle lejligheder er der behov for yderligere undersøgelser.

I alt er der 87 lejligheder i Horsevænget, der er opført i årene 1947-1961. Yderligere 26 lejligheder i nummer 46-52 er netop nu ved at blive undersøgt. Herefter vil man muligvis fortsætte med at undersøge de resterende lejligheder i nummer 37-45.

- Jeg er naturligvis ked af, at der er så meget skimmelsvamp i Horsevænget, som der er. Vi har haft noget politisk fokus på det. Men efter de oplysninger, som kommer her, er det noget, vi skal have endnu mere fokus på i forbindelse med behandlinger og budgettet for næste år. Så vi ikke bare kan konstatere, hvad situationen er, men gøre noget mere for at få den skimmelsvamp væk, siger Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S).

