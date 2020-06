Masseslagsmål på Posen: Mand blev sparket i hovedet

Kl. 02.09 havde de via 112 fået en anmeldelse om et stort slagsmål.

- Vi fik en masse patruljer derop, men har svært ved at finde forurettede og gerningsmændene, fortæller den vagthavende ved Nordsjællands Politi.

Kort efter indløb endnu et opkald til 112 så.

- Vi kører rundt i noget tid og får så endnu en anmeldelse om, at en person har hjulpet forurettede med at flygte.

Derefter finder betjentene frem til offeret. Det viser sig, at han er blevet overfaldet af seks-otte gerningsmænd. Manden er blandt andet blevet slået to gange med knytnæve i hovedet, ligesom han er blevet væltet ned på jorden, hvorefter han blev sparket to gange i hovedet.