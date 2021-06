Hillerøds børn og unge kan blandt andet tage på tennisskole i Hillerød Tenisklub i sommerferien. Foto: Gianni Caito - stock.adobe.com

Masser af sommersjov for børnene på trods af pandemi

De ferieramte skolebørn har 27 forskellige sommerferieaktiviteter at vælge imellem i år

Hillerød - 18. juni 2021 kl. 09:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Der er ingen grund til, at ungerne skal sidde og kede sig i sommerferien.

Læs også: Lær at spille bordtennis i sommerferien

På trods af corona-pandemien, der heldigvis synger på sidste vers, har Hillerøds foreninger, klubber og kulturtilbud nemlig formået at stable et utal af aktiviteter på benene, som skolebørnene kan deltage i i sommerferien.

Man kan blandt andet tage på aquacamp i svømmehallen, bordtennisskole, dance-camp, fodboldskole, kajakskole, rideskole og meget, meget mere.

Man kan læse om alle aktiviteterne i kommunens sommerferiekatalog, der indeholder et samlet overblik over alle foreningernes tilbud til skolebørnene i sommerferien, og Rikke Macholm (SF), der er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget, er imponeret over udvalget af tilbud.

"Det ser fantastisk flot ud, og jeg er så glad for, at vi igen i år kan tilbyde skolebørnene så mange forskellige sommerferieaktiviteter. Vi er mange, der savner det sociale liv, og nu bliver der mulighed for at dyrke idræt eller kultur sammen med en masser andre børn og unge. Jeg synes, det er et fantastisk flot program," siger hun til Hillerød Posten.

Årets sommerferiekatalog indeholder i alt 27 forskellige aktiviteter for børn og unge. Der står dog også i kataloget, at man skal være opmærksom på, at de planlagte aktiviteter kan blive ændret eller helt aflyst, hvis sundhedsmyndighederne anbefaler det på grund af coronavirus. Det er der heldigvis ikke noget, der tyder på i skrivende stund.

Sommerferieaktiviteterne starter i uge 26.

Du kan se hele sommerferiekataloget på Hillerød Kommunes hjemmeside. Bare søg på 'sommmerferiekatalog' i søgefeltet.

