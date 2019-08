Moderen Elna Elisabeth Hansen blev begravet med sin 1-årige søn Hans i armene. De fem øvrige børn i alderen to til 10 år blev begravet i hver deres kiste. Frederiksborg Amts Avis dokumenterede jordpåkastelsen, som det ses her på billedet. Foto: Frederiksborg Amts Avis

Massemord i Nejede: Da gårdejer slog hele sin familie ihjel

»Fru Hansen og de seks børn lå, som kunne de være sovet ind i døden. Der var ingen uorden i stuerne eller i sengetøjet. Der syntes ikke at have været nogen kamp,« skrev Frederiksborg Amts Avis på forsiden af avisen den 17. april.

Om aftenen den 15. april 1949 begik den 36-årige gårdejer Peter Hansen fra Nejede en frygtelig ugerning. Først kvalte han sin kone, 31-årige Elna Elisabeth Hansen, og derefter kvalte han et efter et sine seks børn.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her