I nogle uger før efterårsferien blev elever og lærere på Frederiksborg Gymnasium pålagt at gå med maske på grund af højt smittetal i Hillerød. Foto: Kenn Thomsen

Maskeforsøg afvist af medicinske tidsskrifter

Resultatet af et forsøg om effekten af ansigtsmasker afventer stadig offentliggørelse. Det skyldes, at konklusionerne først skal udgives i et medicinsk tidsskrift, og foreløbig er forskningsresultaterne blevet afvist i tre medicinske tidsskrifter. Det skriver Berlingske.