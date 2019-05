Marlene Harpsoe Foto: Steen Brogaard

Marlene har bilen fuld af valgplakater - og en stige

Hillerød - 07. maj 2019 kl. 16:35 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Marlene Harpsøe, DF, har sidde i Folketinget fra 2007 til 2011, og igen fra 2015 til i dag - hun har længe kørt rundt med sin bil fuld af valgplakater og en stige, så hun har et stykke tid været klar til at køre ud og hænge plakater op, når der blevet trykket på valgknappen. Hun lader dog plakaterne være i bilen et stykke tid endnu - det er først på lørdag, de må hænges op.

- Jeg glæder mig rigtig meget over, at der endelig er udskrevet folketingsvalg. Jeg har gennem lang tid gået med store sommerfugle i maven, og de sommerfuglevinger er ikke blevet mindre efter, at der er trykket på valgknappen. Jeg håber, at vi får en god valgkamp med nogle gode og saglige debatter rundt omkring i Nordsjælland, og at os nordsjællandske kandidater kan komme ud og fortælle vælgerne, hvad vi gerne vil, ikke kun på landspolitik, men også det vi kan løfte på vegne af Nordsjælland, siger hun.

Det handler især om motorvej og et hospitalskøkken.

- Vi har fået afsat penge til Hillerødmotorvejens forlængelse, men det kommer an på om der også er flertal for det efter valget. Det er også vigtigt med et ordentligt sundhedsvæsen. Vi har til gode at etablere et køkken på det nye supersygehus, så patienterne kan få noget god og nærende mad, når de er indlagt. Og jeg vil fortsat arbejde meget for at kræftbehandlingen styrkes, også i vores region, siger Marlene Harpsøe, som også har to andre kæpheste:

- Jeg går op i, at vi har så meget nærpoliti som overhovedet muligt, for at sikre trygheden. Og så har jeg en idé om, at vi fortsat skal have en stram udlændingepolitik, for det har meget stor betydning for vores dejlige Danmark, siger hun.