Marie Mørks Skole kan miste 1,5 mio. kroner med nyt S-forslag

- Først og fremmest kæmper vi imod, at den skal sættes ned. Vi har fået den kæmpet op, og det er vi enormt stolte af. Vi ved godt, at der er en øvre grænse, også fra friskolernes side for, hvad de vil have den op på, og det er vores indtryk, at de ikke vil have den over 80, for så er de bange for, at vi kommer fra Folketinget og begynder at regulere alt muligt, så friheden er vigtigere end at komme op på 100 procent. Derfor tror vi, at 80 procent er det rigtige niveau. Så er der noget egenbetaling, noget engagement og noget frihed, som man ikke får med folkeskoleloven, og så kan vi bevare den super stærke tradition, vi har i Danmark, hvor man kan vælge frit mellem skolerne, sagde Anders Samuelsen.