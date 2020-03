I de næste to uger har Frivilligcenter Hillerøds to praktikanter Maria Outzen og Katrine Tarvainen Tarp-Nielsen erstattet den fysiske træning i centret med et online fællesskab på Facebook, hvor centrets følgere kan mødes digitalt en gang om dagen. Mandag eftermiddag var det Maria Outzen der stod for dagens øvelser. Foto: Johanne Wainø

Maria og Katrine har skabt et fællesskab i en ensom tid

Hillerød - 17. marts 2020 kl. 08:37 Af Johanne Wainø

Det er en tilsyneladende almindelig grå og kold mandag eftermiddag, men ikke meget er, som det plejer at være. Udbredelsen af coronavirussen har sat hverdagen på pause, og for de fleste er en travl hverdag erstattet med indendørs aktiviteter og hjemmearbejde.

Som dagene er gået, er både kedsomhed og ensomhed blevet en fællesnævner, og flere og flere kreative fællesskaber er dukket op i det digitale landskab. Over sociale medier mødes tusinder på samme tid for at se den samme film, synge sange eller læse godnathistorier.

Og da klokken slår 14.30 mandag eftermiddag, er endnu et online initiativ sat i verden. Her tænder Maria Outzen for kameraet og byder Frivilligcenter Hillerøds følgere på Facebook indenfor i sin stue.

Selvom hun umiddelbart er alene, viser et lille symbol i hjørnet af skærmen, at 11 mennesker ser med. Med en mild og rolig stemme og med hænderne på sin mave og sin brystkasse indleder hun den første af flere vejrtrækningsøvelser.

Maria Outzen og Katrine Tarvainen Tarp-Nielsen studerer til psykomotoriske terapeuter og er i øjeblikket praktikanter i Frivilligcenter Hillerød.

Ligesom mange andre har Frivilligcentret været nødsaget til at sætte alle husets aktiviteter på hold resten af måneden. Og derfor har de to studerende startet et dagligt online fællesskab på Frivilligcenter Hillerøds Facebook-side.

Klokken 14.30 alle hverdage de næste to uger inviterer de indenfor til en halv times samvær og mentale og fysiske øvelser. Hver dag har et nyt tema, og mandag eftermiddag er temaet afspænding.

Maria Outzen taler med dem, der virtuelt er dukket op og giver råd til, hvordan man kan blive fri for spændinger og tankemylder. Løbende kommenterer de, der ser med, hvor de fortæller om deres oplevelser.

Alle er velkomne Psykomotorisk terapi inddrager både krop og psyke, og i løbet af Maria Outzen og Katrine Tarvainen Tarp-Nielsens 10 uger lange praktik skulle de have arrangeret en ugentlig træning for ældre i frivilligcentret. Men da de fik at vide, at det hele lukkede ned, måtte de tænke kreativt.

- Vi skal jo gerne lave noget i praksis i løbet af vores praktik, så vi kom ret hurtigt på idéen om, at vi kunne gøre det online. Vi kalder det at være sammen hver for sig, for vi mener sagtens, at man kan skabe et fællesskab online. Og idéen har fået en rigtig god modtagelse, siger Maria Outzen.

Formålet med det online fællesskab er at skabe et åndehul midt i en tid, der for mange føles ubehagelig, stressende eller ensom, fortæller de to studerende.

- Vi gør meget ud af, at alle er velkomne. Der sidder mange, særligt ældre, derhjemme, der er ensomme og som er vant til at være ude at se en masse mennesker i dagligdagen. Vi håber, at det i stedet kan give en følelse af ro og af at være sammen med nogen, siger Maria Outzen.

Men det er ikke kun de ældre, der kan have behov for et sådant fællesskab, fortæller Katrine Tarvainen Tarp-Nielsen.

- Der er rigtig mange på arbejdsmarkedet, der er pressede over den situation, de er i lige nu. Der er mange, der har børn hjemme hele dagen og som har brug for lidt tid til sig selv. Den situation står jeg i hvert fald selv i. Og så er der rigtig meget frygt i nyhedsbilledet i disse dage, og der kan det være godt med et lille afbræk. Hovedformålet er at give folk en mulighed for at være sammen hver for sig, og det rum vil vi gerne facilitere, siger hun.

Vil udbrede kendskabet De to studerende håber også at give nogle øvelser, som de, der lytter, kan bruge senere. Og så håber de at udbrede kendskabet til psykomotorisk terapi, fortæller Katrine Tarvainen Tarp-Nielsen.

- Jeg håber, at flere får øjnene op for denne her form for terapi. Der er mange, der ikke ved, hvad det er for en størrelse. Her får de mulighed for at prøve det gratis. Det er nogle øvelser, som alle kan bruge til noget, og det kan både være redskaber til at finde ro i forbindelse med angst og stress og i mere konkrete situationer som ved eksaminer eller til jobinterviews, siger hun.

De næste to uger kan man møde Maria Outzen og Katrine Tarvainen Tarp-Nielsen på Frivillig Center Hillerøds Facebook-side alle hverdage klokken 14.30.