Margit kan ikke besøge sin 98-årige mor

Margit Perbux Dietrich kan efter de nye forbud om at besøge plejehjem og hospitaler ikke længere besøge sin 98-årige mor. I stedet er hun isoleret i sit hjem, hvor bekymringer og tanker får frit løb.

Hillerød - 19. marts 2020

Det er næsten sådan, at man kan høre en knappenål falde i det boligkvarter, hvor Margit Perbux Dietrich bor. Der bor mange ældre i området, og under normale omstændigheder ville de være ude for at handle eller gå en tur i løbet af dagen. Men nu er gaderne er så godt som øde. Kun en hundelufter bevæger sig sommetider forbi udenfor.

Margit Perbux Dietrich har været i isolation siden coronasmitten brød ud i Danmark. Hun har en række kroniske sygdomme, der gør, at hun er i risikogruppen, og derfor skiftes hendes børn til at komme forbi med dagligvarer til hende.

Men det værste ved, at hun er tvunget til at holde sig inden døre, er, at hun ikke kan se sin 98-årige mor, der flyttede i plejebolig i januar.

Bekymret for fremtiden I går formiddags blev der indført besøgsrestriktioner på landets sygehuse og plejehjem, hvilket betyder, at pårørende ikke kan besøge deres syge og ældre familiemedlemmer, med mindre, at der er tale om døende eller kritisk syge. Forbuddet er foreløbigt gældende frem til 1. april.

Derfor vil der gå lang tid, før Margit Perbux Dietrich kan se sin mor igen.

Moderen er begyndende dement og har svækket hørelse og syn, hvilket har gjort det endnu mere kompliceret, fortæller Margit Perbux Dietrich.

- Jeg var ude og prøve at forklare om situationen til min mor torsdag formiddag. Det lod til, at hun forstod det, men så talte jeg med personalet i mandags, der fortalte, at hun havde spurgt efter mig, og at hun ikke kunne forstå, hvorfor jeg var holdt op med at besøge hende. De forsøgte at få hende til at tale med mig over telefonen, men hun kunne ikke høre mig. Så jeg har ikke nogen kontakt med hende. Det er meget trist, siger Margit Perbux Dietrich.

Hun håber, at både hun og hendes mor fortsat er i god behold på den anden side af coronakrisen.

- Jeg er meget bekymret for, hvad den kommende tid bringer. Selvom min mor har haft et langt og godt liv, så ville det være rigtig trist, hvis denne her virus skulle gøre, at hun ikke var her mere, siger en tydeligt berørt Margit Perbux Dietrich.

Hun har opfordret personalet til at få hendes mor ud at gå ture på plejehjemmets gange, så hun kan holde kroppen i gang.

- Det er det eneste, jeg lige kan komme i tanke om, at jeg kan gøre for hende på afstand. Min mor har været igennem et langt sygdomsforløb, og jeg har været vant til at se hende hver dag. Efter hun er kommet på plejehjem, har jeg haft et par dage om ugen, hvor jeg ikke har været forbi, men nu er det jo helt forkert. Hun er endnu mere isoleret, end hun var før, siger Margit Perbux Dietrich, der også har gjort sig tanker om, om hun kunne foretage videoopkald til sin mor, men det kan heller ikke lade sig gøre.

- Hun ser utroligt dårligt, så vores muligheder er meget begrænsede. Og selvom personalet uden tvivl gør, hvad de kan, så har de heller ikke uendelige ressourcer. Men vi har aftalt, at de ringer, hvis hendes situation forværres, siger hun.

Tankerne larmer Margit Perbux Dietrich forsøger at holde bekymringerne på afstand ved at råde bod på hængepartier og praktiske gøremål. Men den larmende stilhed sætter alligevel tankerne i gang.

- Jeg får lavet en masse ting, som jeg ellers har skubbet foran mig. Jeg forsøger at orientere mig, også i forhold til, hvad jeg gør, hvis min mors tilstand forværres, og hun skal begraves. Jeg tror, at det er vigtigt at forberede sig. Der er eksempelvis mulighed for at vælge en urnenedsættelse, så man kan vente til, at det hele er overstået. Men jeg gør mig mange tanker, når jeg går hjemme, siger hun.

Margit Perbux Dietrich har arbejdet som sygeplejerske hele sit arbejdsliv, og derfor havde hun også troet, at hun kunne tilbyde sin hjælp, når det blev nødvendigt.

- Jeg fik en mail om, at jeg som uddannet i sundhedssektoren kunne tilbyde min hjælp. Jeg har altid tænkt, at hvis der blev brug for mig, så ville jeg springe til. Men her er jeg helt magtesløs, fordi jeg selv er i fare. Selvom jeg måske godt kunne hjælpe et sted, vil jeg ikke byde min familie at sætte mit eget helbred på spil, siger hun.

Resten af familiens velbefindende er også i Margit Perbux Dietrichs tanker.

- Min svigerdatter er offentligt ansat, men arbejder hjemmefra. Og hun er hårdt spændt for. Hun skal være pædagog for den lille på 2,5 år, hun skal være skolelærer for den store på 9 år, og samtidig skal hun passe sit fuldtidsarbejde. Det kan jo gøre, at hun knækker på et tidspunkt. Min søn har sit eget firma, og der ved vi endnu ikke, om han er nødt til at lukke ned. Der er mange uvisheder, og det er godt nok ikke særligt rart, siger hun.

Lader sig distrahere Indtil faren er drevet over, forsøger Margit Perbux Dietrich at lade sig distrahere.

- Jeg følger med i nyhederne, men indimellem lukker jeg også ned og hører noget musik. Jeg har en masse håndarbejde at gøre, og en masse barndomsbilleder, jeg kan sortere. Jeg har heldigvis også en have, hvor jeg kan gå ud og få noget luft. Jeg er sågar ved at sætte et par gamle støvler i stand. Det er sådan noget, der bliver min underholdning for tiden.

Hun forsøger at holde hovedet højt og se fremad.

- Jeg prøver at holde humøret oppe, men det er svært. Især når jeg tænker på min mor. Det er nok det, der er det værste. Mange har en familie, de kan lægge deres bekymringer og frustrationer over på. Jeg kan jeg jo godt ringe til min familie, hvis jeg har brug for det, men det med at sidde alene, der er ikke sjovt. Og det samme for min mors vedkommende. Jeg håber, at hun får brugt sine ben, så vi kan gå en tur i det lune forårsvejr, når alt det her er overstået, siger Margit Perbux Dietrich.