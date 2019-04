Se billedserie Både handicappede, pårørende, repræsentanter fra institutioner og råd samt embedsmænd og politikere diskuterede i går aftes, hvad en kommende handicappolitik bør indeholde.Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Mange input til ny handicappolitik

Hillerød - 11. april 2019 kl. 09:48 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Da byrådet i 2017 konstituerede sig, blev partierne enige om at lave en ny handicappolitik.

Arbejdet med at få lavet en ny politik skal nu i gang, og derfor havde Hillerød Kommune onsdag inviteret alle interesserede til at diskutere, hvad handicappolitikken skal indeholde. Borgermødet blev holdt i Støberihallen, og der var livlig debat rundt om bordene, hvor temaerne kommunikation mellem borgerne og kommunen, digital tilgængelighed, fysisk og mental sundhed, tilgængelighed i byernes rum, beskæftigelse og uddannelse og inklusion gennem deltagelse i stærke fællesskaber blev diskuteret.

Forinden fortalte Claus Wendelboe, rådskoordinator i Det Centrale Handicapråd om rådets arbejdsopgaver, de nationale og internationale handicapkonventioner og -love og om nye undersøgelser på området.

- Vi står over for en kæmpe udfordring med at få børn og unge gennem uddannelsessystemet. Det er det eneste sted, hvor vi har en negativ udvikling, sagde han blandt andet.

Erhvervslivet skal med

Netop de unge, uddannelse og job blev diskuteret ved et af bordene, hvor blandt andet bestyrelsesformand for Kommunikationscentret Lotte Dalgaard og formand for Erhverv, Turisme og Beskæftigelsesudvalget Thomas Elong (V) sad.

- Man ser alt for mange unge med handicap, der ikke går på en uddannelse, og heller ikke kommer i beskæftigelse. Det er et meget stort problem både for den unge men også for samfundet, sagde Lotte Dalgaard blandt andet.

Bordet rundt var der enighed om, at der skal ses på hele mennesket fra vugge til grav.

- Vi er nødt til at udrede børnene meget tidligere og finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dem. Hvad er der af besværligheder, hvad er der af ressourcer og så til sidst: Hvad har vi af midler, sagde Poul Pedersen, der er far til en autistisk søn.

Ingo Hvid, der sidder i Omsorg- og Livskraftsudvalget for Socialdemokratiet mente, at erhvervslivet bør komme mere på banen.

- C4 skal med ind over. Vi bør holde temamøder i erhvervshuset om hvor meget de unge og ældre mennesker kan i forhold til at få et job. Hvis der er firmaer, der åbner op, er der muligheder, sagde Ingo Hvid og blev bakket op af Thomas Elong, der nævnte det syvende ministermål om flere handicappede i beskæftigelse.

- Det er noget af det, vi skal til at arbejde videre på. Det skaber værdighed i livet uanset om det er job eller uddannelse. Der er rigtig mange brancher, der skriger på arbejdskraft., Der har vi som udvalg og erhvervsliv en kæmpe opgave i at strække armen ud, om sige at vi kan godt rumme dem.

Rundt om bordet var deltagerne enige om, at det ikke hjælper noget at lave en politik og så lægge den i skuffen. Der skal handling bag, og der skal følges op.

- I det politiske system laver vi mange politiske handleplaner, men vi er ikke tæskegode til at samle op. Vi skal nok til at ændre kulturen og sige, at vi gerne vil tage det op om et år. Vi har godt nok lavet mange planer de seneste 30 år, hvor det ikke flytter en meter. Vi kan ikke være bekendt, at de mennesker bare ryger ud af systemet, for det er det, der sker, sagde Ingo Hvid.

Bedre tilgængelighed

Ved et andet bord blev tilgængelighed i byens rum diskuteret, og her blev der hurtigt skrevet mange ting på listen over input: Lyd skal fungere ved kryds, ramper må ikke være for stejle, passage ved indgangspartier, ikke brosten eller løse underlag, tiltrækkeligt med handicappladser og en "Stjerne-rute" oversigt over tilgængelighed til seværdigheder.

Birgit Vejby, formand for Hillerød Ældreråd kritiserede blandt andet gågadernes belægning:

- Belægningen i gågaderne er efterhånden så dårlig, at den er svær at gå på. Den dag, man laver Torvet, må der ikke være niveauforskelle. Det skal være sådan, at kørestolsbrugere kan komme ned på Søstien og bruge de rekreative områder, sagde hun.

Bernhard Sørensen, der selv sidder i kørestol, mente, at der generelt er for få handicapparkeringspladser, og de ligger ofte langt væk fra institutioner, apoteket, rådhuset og andre servicefunktioner.

- Alle speciallæger og læger ligger på 1. sal uden elevator. Det er et stort problem. På gågaderne er det generelt en dårlig ide at bruge brosten, og på Slotsgade er der også den voldgrav af brosten, som man skal hen over for at komme ind i butikkerne, sagde han.

Det var noget, der gav stof til eftertanke hos Jan Bährentz, der er ansvarlig for tilgængelighed i Hillerød Kommune.

- Det vil være noget som hjælper folk med barnevogne og klapvogne også. Bedre tilgængelighed hjælper alle. Man bruger de handicappede til at udpege stederne, men det er for alle mennesker, sagde han.

Da de tre timer var gået takkede Kirsten Jensen for det store engagement, der havde været ved bordene.I løbet af de kommende uger vil alle nøgleord fra de seks temaworkshops blive lagt ud på Hillerød Kommunes hjemmeside.