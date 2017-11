Mange indbrud i Hillerød

Fem gange har telefonen ringet hos Nordsjællands Politi med anmeldelser om indbrud i Hillerød. Et af opkaldene kom fra en villa på Tulstrup Have, hvor der var indbrud mellem lørdag og søndag middag.

Tyvene kom ind ved at bryde et køkkenvindue op.

På Søvej i Nødebo har der også været indbrud. Det er sket mellem lørdag klokken 10 og søndag 14.30. Der er stjålet sølvtøj og penge fra stedet, som tyvene skaffede sig adgang til ved at bryde et vindue op.

På Kildevænget i Meløse har der været indbrud to steder i løbet af søndagen. Begge steder er tyvene kommet ind ved at bryde et vindue op, og ingen af stederne har politiet endnu fået et overblik over, hvad der er blevet stjålet.