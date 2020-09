En helikopter blev sendt ud for at lede efter den mand, der havde været i den førerløse jolle, der drev rundt. Foto: Kenn Thomsen

Mandt faldt over bord i høj bølgegang

Kvinden var nervøs for, at der var sket noget med personen, der formentlig havde været ombord. Der var desuden høj bølgegang på søen, hvorfor det ikke var utænkeligt, at nogen var røget over bord ved et uheld.

En helikopter blev sendt i luften fra Roskilde for at lede, ligesom en båd fra brandvæsnet blev sat i vandet fra Sørup for at lede

Men inden operationen for alvor kom i gang, ringede familien til personen, der havde befundet sig i jollen og fortalte, at hvis der indløb anmeldelser om en mistænkelig jolle, så var der ingen grund til bekymring; en mand var ganske rigtigt faldet over bord, men han var selv svømmet sikkert i land.