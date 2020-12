29-årig fik en bøde på 2.000 kroner for at filme blandt andet et vidne, efter hun forlod retssag. Arkivfoto

Manden filmede vidne ved retten - og lagde filmen ud på Facebook

Han skrev deres navne og skrev, at han selv havde været vidne i sagen, og at manden "blev dømt ifølge §245 OP til 6 års fængsel og udvisning, men det bliver afgjort 28. oktober, så ses vi der (emoji der blinker)" og "fucker I med mig eller min familie, fucker jeg det hele op (blandt andet emojis der griner)".

Nægtede sig skyldig

Den 29-årige, som ikke er tidligere straffet af betydning for sagen, nægtede sig skyldig, men retten fandt, efter at have set videomaterialet, at han havde filmet de to, der gik fra retten, uden deres samtykke.