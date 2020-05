I 2019 spillede A Tall Bag Of Bones til Kulturnatten i Hillerød. Her optrådte de i det kulørte scenelys i Truckhallen på Klaverfabrikken. Foto: Markus Kluge Foto: Markus Kluge

Manden bag sangskriverfællesskab klar med ny musik

Hillerødsangskriver Frederik Damhus’ duo er ude med sin første musikudgivelse. Og byens sangskrivermiljø har spillet en stor rolle for udgivelsen og musikerens virke.

Hillerød - 28. maj 2020

Der er næsten ikke et sangskriverarrangement i Hillerød, som Frederik Damhus ikke har været inde over. Hans sangskrivereventyr startede, da han begyndte på Frederiksborg Gymnasium, og siden har han blandt andet været med til at starte Buddhas Jazzklub på Klaverfabrikken og sangskriverfællesskabet Red Hill Songwriters.

De seneste syv år har han udgjort halvdelen af duoen A Tall Bag of Bones, som udkommer med deres første EP fredag den 29. maj. Udgivelsen består af originale sange, som er skrevet af duoens anden musiker Karl Roos og Frederik Damhus selv.

Og sidstnævnte tilskriver Hillerød kulturliv meget af æren for, at han kan kalde sig sangskriver og musiker i dag.

- Hvis du ikke har et sted at spille din musik, er der næsten ikke grund til at skrive den. Og der er der bare et rigtig godt sangskrivermiljø i Hillerød, hvor særligt Klaverfabrikken og Hillerød Kommune prioriterer det højt og gør det mere tilgængeligt at spille sin egen musik i modsætning til i andre byer. Det har i hvertfald spillet en stor og vigtig brik i mit liv, siger Frederik Damhus, der i mange år gjorde brug af tilbuddene på Klaverfabrikken, som han i dag selv er med til at arrangere.

- Sangskrivning er et håndværk, og efter at have brugt mange år på at samle værktøjerne, er det nu mig, der deler ud af værktøjskassen. Så på den måde har det ændret sig, men det har altid handlet om at skrive original musik, og det har altid været med Klaverfabrikken som base, siger Frederik Damhus, der blandt andet har tilbragt mange eftermiddage på Kaffebar i Slotsgade, hvor han har arrangeret Red Hill Songwriters Open Mic arrangementer.

To ranglede musikere Frederik Damhus og Karl Roos mødte hinanden på en sangskrivercamp i Berlin i vinteren 2013. Mødet blev til duoen A Tall Bag Of Bones, og siden er de mødtes en gang om ugen, og nu er samarbejdet altså blevet til duoens første udgivelse.

- Det er popmusik. Ganske enkelt. Og så handler det selvfølgelig om kærlighed i alle dens facetter. Nogle sange har vi skrevet sammen og andre hver for sig, men udgangspunktet er, at det fungerer med en vokal og en guitar, siger Frederik Damhus, der forklarer, at duoens navn er inspireret af Johnny Cash.

- Jeg læste hans biografi og stødte på udtrykket »a tall bag of bones«, der betyder en høj ranglet fyr. Jeg syntes, at det var sjovt, og så passede det meget godt på os. Jeg er to meter høj og vejer 80 kilo, så jeg er jo bare en høj ranglet fyr med en guitar. Det er vi i virkeligheden begge to, siger han grinende.

En larmende stilhed De to høje, ranglede musikere var klar til at turnere med deres nye album, og Frederik Damhus havde netop sagt sin deltidsstilling op for at være musiker på fuld tid. Men så ramte coronakrisen.

- Udgivelsen har været halvandet år undervejs og var kørt i stilling, så der var ikke så meget at gøre. Vi havde relativt meget i kalenderen, men det hele er væk nu, og det har været svært. Jeg har brugt meget energi på at finde en ro i, at jeg pludselig ikke skulle andet end at passe min søn, siger Frederik Damhus, som håber, at han snart kan komme ud og spille igen.

- Vi er allerede blevet spillet på P4 og blevet kaldt et lovende nyt dansk navn, så det er jo vildt fedt. Men jeg har også et håb om at komme ud og spille, når det hele åbner. Vi har spillet mange stuekoncerter, og jeg kunne vildt godt tænke mig, at vi også kom ud og spillede i folks haver henover sommeren, siger han.

Duoen har mange sange på tegnebrættet og endnu en udgivelse er allerede på vej.