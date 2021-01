Mand uden kørekort var påvirket af narko

Skævinge: En 26-årig mandlig bilist fra Skævinge blev klokken 16.15 torsdag eftermiddag standset af en politipatrulje på Store Lyngbyvej i Skævinge. Her viste et narkometer, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Han blev derudover også sigtet for kørsel uden førerret, idet han var frakendt førerretten og ikke havde generhvervet sig denne.