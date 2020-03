Mand uden kørekort, men med hash i blodet, kørte bil

Her kørte han bil ved Herluf Trollesvej i Hillerød, da han blev stoppet af politiet ved parkeringspladsen. Her viste det sig, at manden havde fået frakendt sit kørekort, og han blev derfor sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Derudover kunne politiet konstatere, at manden havde tre klumper hash på i alt under 2 gram, liggende i bilen. Men politiet mente også, at manden havde det i blodet - og han blev derfor sigtet for kørsel og besiddelse af euforiserende stoffer.