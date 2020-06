En 57-årig mand fra Hillerød blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør efter at have truet med at dræbe en politimand. Foto: Thomas Olsen

Mand truede betjent: Jeg dræber dig og dine børn

I retten betegnede den 57-årige sig som dranker, for hvem et langt liv med alkoholmisbrug har været en dyr ting. For tiden tager han nye piller, lykkepiller, og sammen med alkoholen giver det ham blackouts, som aldrig før, forklarede han. Han kunne derfor ikke huske noget fra han faldt i søvn mandag, til han vågnede i detentionen næste morgen.

- Jeg slår ikke, og det har jeg aldrig gjort, men jeg er voldelig i min verbale tilgang. Jeg ved godt, jeg skal holde mig på måtten, angrede han. Den beklagende tilgang virkede godt på dommeren, der besluttede sig for at løslade den 57-årige.

- Jeg vil gerne give dig en chance for at rette op. Du truede en i februar sidste år, men det er ikke sådan, at du går og truer folk til højre og venstre. Men du skal ikke vende tilbage hertil, for så begynder jeg at tro på, der er fare for gentagelser, sagde dommeren.