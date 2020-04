Mand tiltalt for dræbende knivstik

En mand risikerer nu fængsel på livstid, efter han er blevet tiltalt for drabet på en 63-årig kvinde fra Hillerød. Manden har siden oktober været mistænkt for drabet, der fandt sted mellem den 29. september om aftenen og den 1. oktober om morgenen. Ifølge anklageskriftet skulle manden i dette tidsrum have dræbt den 63-årige kvinde med knivstik. Anklageskriftet, som Frederiksborg Amts Avis er kommet i besiddelse af, beskriver også, at der blandt knivstikkene var to mindst fem centimeter dybe snit i kvindens hals, som overskar store blodårer.

