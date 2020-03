Mand stjal penge fra kassen i Føtex

En mand rakte mandag aften lidt for langt ind over kasseapparatet i Føtex i Hillerød. Her lavede han nemlig et såkaldt »kassedyk«, hvor han stjal kontanter fra kasseapparatet. Herefter løb han ud af butikken i retning mod Herredsvejen. Ifølge Nordsjællands Politi blev pengene stjålet klokken 19.20, og manden var iført sort tøj og sort kasket.