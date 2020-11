Mand solgte i to år kopimærketøj fra sin adresse i Hillerød gennem Facebook-grupper. Arkivfoto

Mand solgte Hugo Boss- og Armani-kopivarer i Facebookgrupper

43-årig mand har fået tre måneders fængsel for at have solgt kopivarer på Facebook

Hillerød - 04. november 2020 kl. 05:06 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

En 43-årig mand solgte i to år kopivarer fra blandt andet Hugo Boss, Peak Performance, Giorgio Armani og Carhartt fra sin adresse i Hillerød.

Det blev forleden idømt tre måneders fængsel for. Samtidig konfiskerer retten 167.000 kroner fra manden.

Manden nægtede sig skyldig og forklarede, at han troede, at varerne var ægte.

Han erkendte, at han havde solgt tøj i perioden fra januar 2016 til december 2017. Han havde købt tøjet fra restlagre og kræmmermarkeder i Hillerød og Brønshøj. Han købte mellem fem og 50 beklædningsgenstande ad gangen og solgte det i forskellige grupper på Facebook.

Han startede med at sælge tøjet, som også var af mærkerne North Face og Moncler, i 2016, men forklarede i retten ifølge dombogen, at han var stoppet med salget med det samme, efter han havde set, at nogen skrev på Facebook, at han solgte kopitøj.

Manglede penge Manden havde ikke særlig stor fortjeneste på tøjet, som han solgte 50 procent billigere end normalprisen, forklarede han i retten. Men han havde brug for pengene, da han ikke havde et job, og den hjælp, han fik fra kommunen, var ikke nok, sagde han ifølge dombogen. Han har både spillegæld og gæld til familie og venner, forklarede han.

Henover de to år var der sat penge ind på mandens konto næsten 200 gange, men det forklarede manden med, at han også havde solgt biludstyr til BMW'er og brugte Iphone-telefoner, hvidvarer og cykler, som han opkøbte, så det var også derfra, pengene på hans konto stammede fra, forklarede han.

Opdaget i butik Flere af køberne vidnede i sagen, og mange af dem forklarede i retten, at de ikke vidste, om det var kopivarer, de købte, og nogle var også ligeglade.

Men mandens fusk blev opdaget af Peak Performance, som har et overvågningsnetværk, hvor medarbejderne holder øje med salg af kopivarer. Denne sag startede med, at en kunde henvendte sig i en Kaufmann-butik for at høre, om en trøje var ægte, og det var den ikke.

Kunden havde købt trøjen med et prismærke fra Kaufmann, og manden, som kunden havde købt varen af, havde forbindelsen til den tiltalte 43-årige mand. Sagen blev efterfølgende efterforsket af politiet.

Trøjen var lavet af et stof i dårlig kvalitet, og flere steder var mærker stavet forkert.

Retten lagde vægt på, at kopivarerne var solgt i stort omfang, og gjorde derfor ikke straffen betinget.

