To biler stødte tirsdag eftermiddag sammen. Foto: Kenn Thomsen

Mand sigtet efter sammenstød

To biler kørte tirsdag klokken 12.25 sammen ved Overdrevsvejen/Isterødvejen i Hillerød.

Den ene bil, ført af en 43-årig mand fra Hørsholm, overså sin vigepligt og kørte frem til et venstresving, hvorefter han blev påkørt af en ligeud-kørende bil ført af en 63-årig kvinde fra Hillerød.

En patrulje blev sendt til stedet, hvor det kunne konstateres, at der ikke var sket større materiel skade og umiddelbart ej heller nogen personskade, oplyser politiet i sin døgnrapport.

Den mandlige bilist blev sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt.