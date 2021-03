En mand er blevet sigtet for at sætte ild til en træstub, der stod tæt på noget isoleringsmateriale og nogle brandbare væsker, oplyser Nordsjællands Politi. Arkivfoto

Mand sigtet: Satte ild til træstub tæt på brandbare væsker

En mand er blevet sigtet for at have sat ild til en træstub, der stod tæt på nogle brandbare væsker, skriver Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.