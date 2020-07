Artiklen: Mand onanerede foran to piger i s-toget

Mand onanerede foran to piger i s-toget

En 16-årig pige fra Frederiksværk og hendes 13-årige søster fik sig en ubehagelig overraskelse i s-toget, da det holdt stille på Hillerød Station mandag formiddag. Overfor dem satte en fremmed mand sig, som stak sin hånd ned i sine bukser og gav sig til at onanere, mens han kiggede på de to søstre. Søstrene valgte derfor at rejse sig op og finde nye pladser i toget.