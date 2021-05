Mand i camouflagetøj truede unge med kniv

Episoden udspillede sig ved føtex i Slangerupgade klokken 22.10, hvor manden med kniven var ved at påkøre de to unge mænd, der kommer fra henholdsvis Hillerød og Stenløse.

Da de to unge mænd påtalte mandens kørsel over for ham, tog han en kniv frem og spurgte, om de skulle ordne uoverensstemmelsen i p-huset, hvilket fik de to unge til at forlade stedet.