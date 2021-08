En 18-årig mand får en bøde for at være i besiddelse af både et knojern og en foldekniv uden tilladelse. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Mand havde både kniv og knojern på sig ved stationen

En i dag 18-årig mand havde både en foldekniv og et knojern på sig, da politiet traf ham på Hillerød Station 28. januar i år. Det fik han 5. august en bøde for, da sagen var for Retten i Hillerød.

Manden erkendte både, at han var i besiddelse af kniven og knojernet uden at have tilladelse til det og at have nægtet at oplyse sit navn til politiet, da de bad om det.