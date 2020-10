En 34-årig mand forsøgte at køre ud af Outletland med en barnevogn fyldt med stjålet tøj. Arkivfoto

Mand forsøgte at stjæle barnevogn fyldt med tøj

34-årig blev - igen - dømt for tyveri

En 34-årig mand forsøgte forleden at slippe ud af butikken Outletland i Gallerierne med en barnevogn fyldt med børnetøj.

Sagen blev for nylig behandlet ved Retten i Hillerød, hvor manden forklarede, at han den 23. april ved middagstid havde taget børnetøj i den nederste afdeling i butikken og lagt det i en barnevogn. Derefter betalte han for noget andet ved kassen og gik ud af butikken. Men da blev han stoppet, og politiet ankom.