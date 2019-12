En mand, der for to år siden truede en kontorfuldmægtig, har nu fået sin dom. Foto: Allan Nørregaard

Mand dømt for grove trusler mod fogeden

Hillerød - 30. december 2019 kl. 04:07 Af Anna Törnqvist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 66-årig mand truede både en kvindelig kontorfuldmægtig med at ville krølle hende sammen, flå hendes ben af og kaldte hende svin under en fogedforretning for to år siden. Nu er manden blevet idømt otte dagbøder á 800 kroner for truslerne, der fandt sted ved Fogedretten i Hillerød. Det fremgår af dombogen.

Manden forklarede i retten, at han mødte i fogedretten for en kvindelig skyldner. Han kritiserede virksomheden, som krævede penge af kvinden, og han gjorde under sin forklaring også klart, at han mener, det hele er plat og svindel.

Desuden forklarede han, at han som militærmand er vant til at melde klart ud, og at han oplevede, at fogeden optrådte arrogant, og at den person, som repræsenterede virksomheden pr. telefon, opførte sig hånligt.

Den kvindelige kontorfuldmægtige, som var foged ved Retten i Hillerød den dag, oplevede, at manden optrådte fjendtligt under mødet i fogedretten. Han nægtede, at beløbet skyldtes, og han svinede hende, der repræsenterede virksomheden pr. telefon, til, forklarede hun i retten.

På et tidspunkt ville den 66-årige ifølge den kontorfuldmægtige vise hende nogle papirer, men da hun sagde, hun ikke havde brug for dem, blev manden vred og slog i bordet. Hun blev ifølge sin forklaring bange og utryg og overvejede at trykke på sin overfaldsalarm.

Telefonmødet med repræsentanten fra virksomheden blev afsluttet, og den kontorfuldmægtige forsøgte at få manden til at gå. Ifølge kvinden kom manden på et tidspunkt hen og tog fat i hende og sagde, at han ville rive hendes ben af.

Hun ringede til informationen for at få fat i en vagt, men der var ikke nogen vagter til stede. Manden fortsatte med blot at nidstirre hende, inden han langsomt samlede sine papirer sammen og sagde: »Jeg går ud fra, at du ikke elsker mig mere«, ligesom han også truede med at ville »krølle hende sammen«.

Også repræsentanten for virksomheden, der medvirkede i telefonmødet, vidnede i retten og forklarede, at hun havde oplevet manden som ophidset, vred og meget højrystet.

Ingen overdrivelse Mens manden havde nægtet sig skyldig, fandt Retten i Hillerød ham skyldig på baggrund af vidnernes forklaring.

»Fogeden har afgivet en troværdig og sammenhængende forklaring uden tendens til overdrivelse. Hendes forklaring støttes til dels af forklaringen fra vidnet,« fremgår det af dombogen om rettens afgørelse, som fortsætter:

»Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig ved blandt andet at have truet med at flå fogedens ben af og ved trussel om at ville krølle hende sammen.«

Ved strafudmålingen lagde retten både vægt på truslernes karakter, og at de har fundet sted for to år siden. Retten idømte ham derfor dagbøder på i alt 4800 kroner.