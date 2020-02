Det er to år siden, at en mand kørte en cyklist ned på Industrivænget. Foto: Hans Jørgen Johansen

Artiklen: Mand dømt for at påkøre cyklist

Mand dømt for at påkøre cyklist

Hillerød: En kvindelig cyklist fik både hjernerystelse, kraniebrud og kæbebrud, da hun en aften omkring klokken 20.30 i maj for to år siden blev påkørt af en bil på Industrivænget. Nu er en 42-årig mand blevet idømt 10 dagbøder á 300 kroner samt en betinget frakendelse af kørekortet for at have påkørt cyklisten. Det fremgår af dombogen.

