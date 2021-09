Mand bakkede ind i kvinde

Der opstod en k ontrovers mellem parterne, og en patrulje kørte til stedet. Her blev der mæglet mellem parterne, og den 24-årige blev sigtet for ikke at have udvist tilstrækkelig agtpågivenhed under kørslen. Han blev også sigtet for at have ført bilen, selvom han ikke havde generhvervet sin førerret.