Mand anholdt for drab

Nordsjællands Politi har anholdt en 41-årig mand med tilknytning til rockermiljøet for drabet i Hillerød 2. januar, hvor en 38-årig mand mistede livet efter at være blevet skudt.

Nordsjællands politi arbejder på at få manden fremstillet i grundlovsforhør fredag. Han er sigtet for drabet på den 38-årige, men også for drabsforsøg på en 21-årig mand, som blev skudt samtidig med den 41-årige. Politiet mener skudeepisoden fandt sted i et øde område nær Hillerøds industrikvarter, på Rønbjerg Allé.