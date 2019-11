Mand afpressede far og søn for 45.000 kr.

Den 20-årige blev dømt for afpresningen, ligesom han blev dømt for at være i besiddelse af en kniv og en joint. Foto: Hans Jørgen Johansen

Hillerød - 06. november 2019 kl. 11:02 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et længere anklageskrift mod en 20-årig mand, som for nylig sad på anklagebænken ved Retten i Hillerød. Den 20-årige var tiltalt for at have truet en far og hans søn med kniv og presset dem til at betale ham i alt 45.000 kroner, at være i besiddelse af en steakkniv, at have affyret seks skud med et håndvåben, at have været i besiddelse af en joint og endelig at have været i besiddelse af i alt 8,1 gram kokain fordelt i 10 små poser. Manden nægtede sig skyldig i de tre af forholdene, mens han erkendte sig skyldig i at have haft både joint og kniv.

Retten fandt dog alligevel manden skyldig i afpresningen, som foregik fra den 11. oktober til den 21. oktober sidste år, da den 20-årige truede de to andre mænd med en kniv og ved tre forskellige lejligheder fik dem til at overføre 20.000 kroner ad to omgange og 5000 kroner én gang. Det var blandt andet dokumenterede overførsler via mobilepay, som overbeviste retten om den 20-åriges skyld.

Retten var dog ikke overbevist om, at den 20-årige havde gjort sig skyldig i at have affyret seks skud en nat i august sidste år på en sti ved Sophiehaven. Det skyldtes blandt andet, at vidner havde forklaret, at gerningsmanden havde handsker på ved episoden, og mens man fandt to par handsker hjemme hos den tiltalte, var DNA-beviserne ikke stærke nok. Der var nemlig krudtrester på begge handsker, ligesom den tiltaltes DNA også fandtes på begge handsker. På det ene par handsker var der dog også en anden persons DNA. Det kunne derfor ikke udelukkes, at en anden end den 20-årige kunne have anvendt handskerne. Der blev desuden fundet en elefanthue med krudtrester på hjemme hos den tiltalte, men på huen fandt man ikke rester af den tiltaltes DNA.

Heller ikke de 8,1 gram kokain, som den 20-årige var tiltalt for at være i besiddelse af, fandt retten grund til at dømme den 20-årige for. Der forelå nemlig ikke nogen retskemisk undersøgelse af pulveret, som blev beslaglagt hos den 20-årige.

Den 20-åriges tur i retten var langt fra den første for ham. Han har således flere domme bag sig, og i 2016 blev han idømt tre måneders betinget fængsel for vold og vidnetrusler. Fem måneder senere var den 20-årige igen for retten, hvor han blev idømt seks måneders betinget fængsel for grov vold og besiddelse af en kniv, og i december 2016 blev den seneste betingede dom udløst, da den 20-årige blev dømt for vold i gentagelsestilfælde samt røveri og dømt til at skulle bag tremmer i 10 måneder.

Denne gang blev den 20-årige idømt fem måneders fængsel for afpresning, for at være i besiddelse af en joint og for at være i besiddelse af steakkniven.