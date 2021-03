Magtanvendelse er et vilkår i plejen af demente

En mand eller kvinde på et plejehjem, som ikke kommer i bad, er et problem for borgerens egen sundhed og for de andre på plejehjemmets sundhed, og derfor kan personalet i sidste ende være nødt til at tvinge personen til for eksempel at gå i bad, forklarer Hella Obel, der er ældre- og sundhedschef i Hillerød Kommune.