Magasin tæt på at åbne i Gallerierne

Det fejlslagne shoppingcenter midt i Hillerød har stået tomt stort set siden centeret åbnede i 2006. Nu fortæller den nye medejer og direktør af centeret, Tom Høgh, at Magasin i efteråret 2019 var tæt på at åbne i Gallerierne i Hillerød. Men aftalen faldt på gulvet, da Magasin pludselig trak sig efter længere tids forhandlinger, da kædens daværende engelske ejer, Debenhams, ikke havde midlerne.

- Vi har været så heldige, at Nordisk Film ikke har rystet på hånden, og det er jo, fordi de tror på det på den lange bane. Det har været en lille gave til os. Vi blev en lille smule forsinket, fordi nogle af vores planlægningsfolk og byggefolk fik noget corona i december, men ellers kører det efter tidsplanen. Vi fik byggetilladelsen til biografen i oktober, siger han til Ejendoms Watch, som dog også kan fortælle, at aftaler med restaurantkæder om udlejning af de sidste 7000 kvadratmeter af ejendommen er faldet til jorden under corona.

- Vi bliver presset. Jeg vil ikke sige, at det er op ad bakke, men det kræver lidt mere håndværk, og det kræver lidt mere arbejde, siger Tom Høeg til Ejendoms Watch. Han forventer dog snart at kunne fortælle om en ny lejer.

Gallerierne stod færdigbygget i 2006, og blev købt for 365 millioner kroner af investeringsforeningen European Retail. Men centeret blev aldrig en succes, kunder udeblev og snart begyndte butikkerne at lukke på stribe. Ti år efter åbningen var der kun et par butikker tilbage i centeret. Centeret havde en gæld på mere end 500 millioner kroner, og et underskud på 14 millioner kroner om året på driften, da European Retail i 2016 gik i frivillig likvidation.

Ejendommen blev overtaget af BRF Kredit, der vurderede værdien af centeret til 103 millioner kroner, da det blev solgt til Frederiksborg Ejendomme ApS i 2017, et selskab med fem investorer. Siden trak nogle af investorerne sig og nye kom til. I dag ejes Gallerierne af Tom Høeg samt mindretalsaktionærerne Casper Bøllund Rømer Rasmussen og Simon Lodberg, som i alt forventer at have investeret 100 millioner kroner i Gallerierne, når biografen kan åbne til september.

Tom Høeg siger til Ejendoms Watch, at man forventer at kunne begynde at tjene penge på investeringen i 2023.