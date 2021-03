Det nye lokale er cirka 300 kvadratmeter stor, og det skal blandt andet bruges til forskellige aktiviteter, fortæller Mads Awist, der er bestyrelsesformand for Hillerød Madmarked. Foto: Martin Warming

Madmarkedet udskyder åbningen, men bliver 300 kvadratmeter større

Hillerød - 17. marts 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Det er, selvfølgelig, corona-pandemien, der har stukket en kæp i hjulet på madmarkedets oprindelige planer om at åbne den 28. marts.- men der er som bekendt intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Hillerød Madmarked har nemlig fået mulighed for at udvide med 300 ekstra kvadratmeter, så det samlede areal på madmarkedet nu bliver omkring 1.400 kvadratmeter.

Det fortæller Mads Qwist, der er bestyrelsesformand for Hillerød Madmarked.

"Vi har fået mulighed for at udvide projektet med et ekstra lokale på cirka 300 kvadratmeter, og det betyder, at vi har påtaget os lidt mere arbejde med at gøre klar til åbningen, end først planlagt. Så på den måde passer det os fint, selv om vi selvfølgelig allerhelst vil åbne så hurtigt som muligt," siger bestyrelsesformanden til Hillerød Posten.

Stor opbakning Hillerød Madmarked åbner i BabySams gamle lokale på Slangerupgade 6, men det ekstra lokale, som madmarkedet nu har fået, ligger ud mod baggården til Slotsgade 63.

"Men med den opbakning, vi mærker, der er til madmarkedet fra både borgere og virksomheder, så tror vi så meget på vores projekt, at vi har valgt at inddrage det ekstra lokale i vores planer. Der bliver plads til cirka 80 siddende gæster i lokalet, der til daglig vil være en del af madmarkedet, men vi har også en plan om, at lokalet skal bruges til blandt andet banko-arrangementer, julemarkeder, fredagsbarer for virksomheder, vinsmagning og den slags. Det giver os nogle muligheder, at vi har et lokale, hvor vi kan arrangere forskellige aktiviteter. Det kan også være, at vi kan arrangere noget for de unge, hvor vi kan invitere dem ned, så de kan spise noget mad sammen og måske høre noget musik," siger Mads Qwist.

Med de 80 ekstra siddepladser bliver der plads til cirka 280 siddende gæster indendørs i madmarkedet. Derudover kommer der også omkring 50 siddepladser udendørs ud mod både Slangerupgade og Klostervej - når vejret altså tillader det.

Håndværkerne er i fuld gang med at forvandle BabySams gamle lokale til et madmarked, og Mads Qwist håber, at det kan åbne i slutningen af april. Foto: Martin Warming

Syv madboder Madmarkedet får syv forskellige madboder, en bar og et kaffested. Der er allerede skrevet kontrakter med seks ud af de syv madsteder, men Mads Qwist vil helst ikke afsløre, hvem der allerede er indgået aftaler med.

"Der har været så stor interesse for Hillerød Madmarked, at vi godt kunne have endnu flere madboder, men vi skal også sørge for, at de madsteder, der er her, har succes og ikke udkonkurrerer hinanden. Vi vil løbende løfte sløret for, hvem vi har skrevet kontrakter med," fortæller Mads Qwist.

Det er dog ingen hemmelighed, at Jakobsens Pita får én af de syv madboder på Hillerød Madmarked. Det har de nemlig selv skrevet på deres Facebook-side. Jakobsens Pita har i dag en butik på Kultorvet og i Zoologisk Have, men nu udvider de med en bod på både Hillerød Madmarked og Værftets Madmarked i Helsingør.

Baren og kaffestedet skal Hillerød Madmarked selv stå for. Kaffestedet vil få en salgsluge ud mod Slangerupgade, så man også kan snuppe en kop kaffe eller cafe latte med på vejen.

Frygter mados og støj Nogle af naboerne har blandt andet udtrykt bekymring for mados og støj fra det nye madmarked, mens Mads Qwist mener ikke, at de har grund til at bekymre sig.

"Vi gør alt, hvad vi kan for ikke at komme til at genere naboerne, og vi har nogle rigtig dygtige folk til at tage sig af ventilationssystemet. Der vil blive etableret et ventilationssystem til bortventilering af stege-os og varme, og det vil blive ledt væk, så det er til mindst mulig gene for vores omgivelser," siger han.

Naboerne behøver heller ikke at frygte larm fra udendørsserveringen, mener han.

"Vi er ikke et druk- eller feststed men en familierestaurant, og vi lukker klokken 21. Det er klart, at man nok ikke helt kan undgå at høre lidt snak, når folk sidder ude og spiser, men vi vil hele tiden være opmærksomme på, at vi generer vores omgivelser mindst muligt," siger Mads Qwist, der glæder sig meget til at kunne invitere kunderne indenfor på det nye madmarked.

"Jeg synes, at Hillerød skal glæde sig til at få et samlingssted, hvor der både er plads til at mødes og spise og være sammen om forskellige aktiviteter. Hillerød Madmarked skal være meget mere end et spisested. Vi håber, det bliver et mødested for byen, og personligt håber jeg, at familier og venner har lyst til at mødes på kryds og tværs hos os og spise noget god mad i stedet for at sidde derhjemme i et lille køkken," siger han.

Det nye madmarked får udeservering ud mod både Slotsgade og klostervej. Foto: Martin Warming

Klar til at åbne Hvornår Hillerød Madmarked, der vil have åbent mellem klokken 11 og 21 alle dage, slår dørene op, står stadig lidt hen i det uvisse, men madmarkedet åbner så snart, det kan lade sig gøre.

"Vi er klar til at åbne, når Mette Frederiksen giver grønt lys til det. Vi har hørt nogle rygter om, at der kan blive åbnet for udeservering før indeservering, og vi vil selvfølgelig kigge på, om det er rentabelt for os, hvis vi kommer i den situation, men ellers følger vi genåbningsplanen og åbner sammen med byens andre restauranter. Jeg håber, at vi får lov til at åbne med udgangen af april, men det er nok mere realistisk, at det bliver i midten af maj," siger Mads Qwist.

