Mads Qwist, der er bestyrelsesformand for Hillerød Madmarked, håber, at madmarkedet kan åbne i løbet af næste uge.

Madmarked satser på at kunne åbne i næste uge

Bestyrelsesformand Mads Qwist ærgrer sig selvfølgelig over, at madmarkedet ikke kan åbne som planlagt i eftermiddag, men hvis alt går efter planen, så slår madmarkedet dørene op i løbet af næste uge, fortæller han.

”Der skal sidde noget såkaldt punktslukningsudstyr på madbodernes emhætter, der i tilfælde af en brand i eksempelvis en frituregryde skal kvæle branden. Leverandøren af udstyret dukkede bare ikke op som planlagt, og da vi fik fat i ham, kunne han pludselig ikke levere udstyret. Vi har fået fat i en ny leverandør, og de er allerede i fuld gang med at installere anlægget. Vi regner med, at de bliver færdige i begyndelse af næste uge, og så håber vi, at Hillerød Kommune kan godkende det inden kristi himmelfarts-ferien,” siger bestyrelsesformanden.

Kimet ned

Selvom Hillerød Marmarked ikke har haft noget valg, og altså ikke må åbne, før der er 100 procent styr på brandsikkerheden, så var det absolut ikke sjovt at skulle melde det ud, fortæller Mads Qwist.

”Det, der har gjort mest ondt, er, at vi må skuffe alle dem, der havde glædet sig til åbningen i dag. Både kunder, stadeholdere og vores personale. Hillerød har taget så flot imod os. Vi har over 4.500 følgere på Facebook, og interessen for madmarkedet har været enorm, så det at skuffe alle dem, der havde glædet sig til åbningen, er det, der har gjort allermest ondt,” lyder det fra Mads Qwist.

”Hillerød har bare givet os så meget kærlighed. Vi er blevet kimet ned af så mange søde mennesker, der vil hjælpe os med gode råd. Selv den lokale brandstation har ringet og spurgt, om de kunne gøre noget. Problemet er, at anlægget skal installeres af nogle specialister, og vi kan jo ikke gå på kompromis med brandsikkerheden,” tilføjer han.

Også stadeholderne har ifølge Mads Qwist været meget forstående.

”De er selvfølgelig også ærgerlige over, at vi ikke åbner som planlagt i dag, men de har selvfølgelig fuld forståelse for, at der skal være styr på det brandtekniske, før vi kan åbne,” siger Mads Qwist.