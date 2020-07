MDMA-fund førte til ransagning hos to teenagedrenge

På Posen i Hillerød onsdag aften klokken 23.08 traf Nordsjællands Politi to unge mænd på henholdsvis 15 år og 16 år fra Hillerød og Slangerup. De viste sig begge at være i besiddelse af en mindre mængde MDMA, der var fordelt i mindre poser. Det gav anledning til, at politiet gennemførte en ransagning på de to unge mænds adresser, hvor det viste sig, at den ene havde en moderat mængde MDMA i hjemmet. Begge blev sigtet efter lovgivningen om euforiserende stoffer, og de relevante voksne og myndigheder blev orienteret.