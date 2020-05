Lystfisker begræder, at Teglgårdssøen bliver badesø. Det giver dårligere muligheder for fiskeri. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Lystfiskere er ikke glade for badesø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lystfiskere er ikke glade for badesø

Hillerød - 28. maj 2020 kl. 09:13 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens de fleste nok fryder sig over udsigten til renere vand og muligheden for at bade i Teglgårdssøen i Hillerød på en varm sommerdag, så er der for en særlig gruppe tale om en dårlig nyhed.

Hos lystfiskerne, der især er interesseret i søens bestand af karper, vender mundvigene nedad.

- Grundlæggende er det ikke godt for fiskeriet. Det betyder dårligere muligheder for at fiske efter både fredfisk og rovfisk, og det er klart, at det er lystfiskerne ikke glade for, siger Jens Bursell fra Lynge, der er lystfisker gennem mere end 40 år og redaktør på onlinemagasinet Fisk og Fri.

For at sikre en god badevandskvalitet er fiskebestanden i søen blevet biomanipuleret.

Det betyder, at man fjerner fredfisk som karpe, brasen og skalle for i sidste ende at begrænse fremkomsten af alger.

De mindre fredfisk spiser zooplankton som dafnier, der spiser algerne, og de større spiser på bunden, roder op i mudderet og frigør næringstoffer som fosfor, der giver næring til algerne.

Men Jens Bursell, der selv er uddannet biolog, har ikke stor fidus til den løsning.

- Det er argumentationen bag, som de forskere, der gerne vil biomanipulere, bruger. Men man har lavet massevis af biomanipulationer, og når man har gjort det, så falder søen tilbage til samme uklarhed, som den havde, efter to-tre år. Man skal fjerne 80 procent af fredfiskene, men det virker kun i et par år. Så skal man blive ved og ved med at fange fredfisk, men det går udover rovfiskebestanden og bringer søen ud af balance, siger han.

Jens Bursell peger på, at den grundlæggende rod til algeproblemet er udledning af næringsstoffer fra landbrug og husspildevand.

- I stedet for at stille krav til udledning, så vil man symptombehandle. Der er rigtig mange, der er ærgerlige over det her generelt set. Staten har udpeget 24 søer, der skal biomanipuleres, men det er kun meget sjældent løsningen på det problem, siger han.

Hillerød Kommune har dog gjort noget for at begrænse

den del, da man tidligere har forbedret

spildevandsrensningen hos ukloakerede ejendomme i oplandet til Teglgårdssøen.