Teater Next opfører Erlend Loes fortælling "Doppler" på ny, efter at en lysstander afbrød forestillingen for et par uger siden. Pressefoto

Lysstander væltede ned på scene: Forestilling aflyst

Hillerød - 03. marts 2020 kl. 10:52 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et par uger siden besøgte Teater Next Støberihallen med forestillingen »Doppler«.

Forestillingen skulle opføres for en fyldt sal, men bedst som stykket var gået igang, blev det afbrudt. En lysstander havde revet sig løs og væltede pludselig ned på scenen, til stor forskrækkelse for både skuespillere og publikum.

De chokerede skuespillere valgte efter samtale med teaterchef for Next Christian Bergman at aflyse forestillingen.

Et skuffet men dog forestående publikum måtte derfor forlade deres pladser, bedst som de havde indtaget dem. Blandt publikum var blandt andre 167 gymnasieelever, der altså også måtte vende hjem uden at have set stykket til ende.

- Vi havde ikke noget valg. Skræmmende fortilfælde med Søren Sætter Lassen og Bodil Jørgensen, der tidligere er kommet meget alvorligt afsted, sidder nok i manges bevidsthed, siger formand for Hillerød Musik og Teater, der stod bag arrangementet, i en pressemeddelelse.

Formanden henviser til de to skuespilleres ulykker på de skrå brædder. Her væltede en 500 kilo tung scenevæg ned over Søren Sætter Lassen under en forestilling på Det Kongelige Teater tilbage i 2012, og Bodil Jørgensen havde nær mistet livet under nogle filmoptagelser tilbage i 2014, hvor hun blev påkørt af en traktor.

Vender tilbage Torsdag den 19. marts klokken 19 vil lysstanderne være spændt ekstra godt fast, når teatret vender tilbage med en erstatningsforestilling af »Doppler«, som er baseret på Erlend Loes humoristiske og eftertænksomme bestsellerroman, som handler om den norske mand Doppler, der lever ude i ødemarken med sin elgkalv.

- Nogle af publikummerne er faldet fra på grund af datoen, så der er plads til nye og det er en meget original og morsom teaterforestilling, som giver plads til både latter og eftertanke, siger Claus Levinsen. Billetter kan købes på www.hillerodmusikogteater.dk.