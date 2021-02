Se billedserie Distriktsskoleleder Anja Athar mener, at skolen har slået flere fluer med et smæk ved at købe de nye uvc-skabe. Foto: Kim Rasmussen

Lysskabe skal dræbe coronavirus på computere, mobiltelefoner og legetøj

Grønnevang Skole og kommunens it-afdeling tager kampen op mod coronavirus med uvc-lys

Hillerød - 04. februar 2021 kl. 05:43 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Grønnevang Skole har fået et nyt og effektivt våben mod coronavirus.

Skolen har nemlig købt 25 uvc-skabe, der skal være med til at fjerne coronavirus - og alle andre virus og bakterier - på nogle de største smittebærere såsom bærbare computere og legetøj.

Det har længe været kendt, at ultraviolet lys kan dræbe skadelige bakterier og virus. Det er den danske virksomhed GC Healthcare, der har udviklet de rensestationer, som blandt andre Grønnevang Skole i Hillerød har købt.

I de store klasser, hvor eleverne selv skal have en bærbar computer med i skole, skal skabene ikke bare fungere som en bakterie- og virusdræber, fortæller Anja Athar, der er distriktsskoleleder.

"Vi var alligevel på udkig efter nogle skabe, eleverne kan opbevare deres computere og mobiltelefoner i, når de ikke bruger dem. I den forbindelse blev vi opmærksomme på de her uvc-skabe, hvor elevernes elektroniske devices kan blive låst inde, samtidig med at de bliver både opladet og desinficeret. Så vi slår faktisk flere fluer med et smæk," siger Anja Athar.

Rense legetøj I skolens børnehaveklasser skal skabene bruges til at rense legetøj for virus og bakterier.

"I starten af pandemien blev vi nødt til at pakke meget af legetøjet væk. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal legetøjet vaskes mindst to gange om dagen, og det kan være svært at nå. Nu kan vi rense legetøjet i skabene på fem minutter, og jeg ved, at børnehaveklasse-lederne er meget glade for, at vi har købt skabene. Børnene har fået deres legetøj tilbage, og det har gjort medarbejdernes hverdag meget nemmere, fordi de ikke skal bruge tid på at vaske legetøjet flere gange dagligt," fortæller Anja Athar.

Stadig håndvask og sprit Skolelederen er sikker på, at skabene også vil blive brugt flittigt, når vi på et eller andet tidspunkt har fået styr på pandemien, og de fleste af os er blevet vaccineret mod corona.

"Den her coronapandemi har betydet, at vi alle sammen er blevet meget mere opmærksomme på, at vi skal forsøge at undgå at smitte hinanden. Ikke kun med covid-19, men også med alle andre virus og bakterier," siger Anja Athar, der samtidig understreger, at alle problemer ikke er løst med de nye uvc-skabe.

"Vi vil selvfølgelig stadig have stor fokus på håndvask, håndsprit, god afstand og effektiv rengøring," siger hun.

Også på rådhuset Også på rådhuset på Trollesminde Allé har it-afdelingen anskaffet sig et uvc-skab.

"Vi får rigtig meget udstyr ind hos os, der har været i hænderne på mange mennesker, så der er selvfølgelig en risiko for, at der sidder bakterier eller virus på noget af udstyret. Jeg synes, det giver god mening, at vi har anskaffet os en uvc-maskine," siger Claus Jensen.

It-afdelingen på rådhuset fikser og reparerer computere for alle kommunens medarbejdere, og når en bruger afleverer en computer i it-afdelingen, får den som det første en tur i maskinen, inden medarbejderne går i gang med at kigge på den. Og altså røre ved den.

Når medarbejderne i it-afdelingen er færdige med computeren, får den en tur mere i uvc-maskinen, inden den udleveres til brugeren igen. På den måde er risikoen, for at der bliver overført virus og bakterier fra den ene medarbejder til den anden, væsentligt formindsket.

Sund fornuft Uvc-maskinerne fås i forskellige udgaver og størrelser, men i den, som it-afdelingen på rådhuset har købt, kan der stå omkring 20 computere på samme tid, fortæller Claus Jensen.

Det tager cirka mellem 10 og 15 minutter at rense en computer for mulige virus og bakterier i maskinen.

"Vi har anskaffet os maskinen i lyset af covid-19-pandemien, men den fjerner jo også alle mulige andre virus og bakterier, så jeg synes, det er sund fornuft. Det burde vi nok have gjort for lang tid siden," tilføjer Claus Jensen.

Udover Grønnevang Skole og it-afdelingen på rådhuset har blandt andre også CSU Egedammen, der har uddannelser til unge med særlige behov, også anskaffet sig uvc-skabe.

Hos GC Healthcare glæder direktør Ulrik Lindkvist sig over, at stadig flere kommuner har fået øjnene op for UVC-metodens mange muligheder for netop at kunne bryde smittekæder.

"Hygiejne har aldrig været vigtigere, end det er lige nu. Det er derfor virkelig positivt, at uvc-metoden nu implementeres i mange forskellige hygiejneprocesser rundt om i landet for netop at undgå kontaktsmitte fremadrettet og derved forebygge smittespredning," siger han til Hillerød Posten.

