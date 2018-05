Med Lotte Søjborg (tv) som skoleleder og Trine Stendell som pædagogisk leder er den nye privatskole et skridt nærmere realisering. Foto: Liselotte Plenov, Fotorummet

Lyngelærer skal sikre fagligheden på ny privatskole

Hillerød - 01. maj 2018 kl. 09:11 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det står endnu ikke klart, hvor skolen skal ligge, men nu ved Lotte Søjborg i hvert fald, at hendes privatskole, Healthy Kids Academy, får en pædagogisk leder, der skal ansætte lærere og sørge for, at skolen får en faglig profil.

Det er Trine Stendell, som i dag er lærer på Lynge Skole. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Hun er skolelærer og har været det i 20 år. Hun er en pige med ben i næsen, som altid har været inkarneret folkeskolelærer. Men hun synes, at hun giver afkald på mange ting, på grund af alle de ting, der er blevet lagt indover folkeskolen, så hun har sagt ja til at være med i projektet her, siger Lotte Søjborg.

Hun fortæller også, at Trine Stendell fortsætter sit arbejde i Lynge indtil Healthy Kids Academy, eller hkaskolen, har første skoledag i august 2019.

Lotte Søjborg har i dag fitnessecenteret Your Healthy Life, men har for nyligt kastet sig ud i at etablere en helt ny privatskole, som hun håber på finder egnede lokaler i Hillerød. Det er dog endnu ikke helt på plads, og hun overvejer derfor også et alternativ i Fredensborg.

På torsdag den 3. maj holder skolen det første af en lang række informationsmøder for interesserede forældre og andre, som klokken 19.00 på Vølundsvej 6E kan komme og høre mere om planerne for den nye privatskole.

Skolen bygger videre på Lotte Søjborgs koncept fra Healthy Kids Academy, det vil sige, en skole, hvor motion og sund kost skal være en stor del af hverdagen

Og det er der interesse for, mener Lotte Søjborg, som endnu ikke har nogen elever til sin skole - men en masse interesserede.

- Der er i hvert fald 10-20 stykker, der har tilkendegivet, at de er interesserede. Mange i kraft af, at de træner hernede og kender træningscenteret. Og det er faktisk ligeså meget interesserede medarbejdere, der har henvendt sig, siger hun.

Lotte Søjborg planlægger at skulle ansætte ti lærere på hkaskolen, som i første omgang skal tilbyde 0.-7. klasse.

-Vi satser på at starte op med 100 børn, og derfor regner vi med at skulle ansætte 10 lærere. Men det er klart, hvis vi starter op med 200 børn, så skal der flere lærere til, siger hun.