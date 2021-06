Se billedserie Privatfoto

Lykkestjerner fik fornemt besøg

Hillerød Håndboldklubs Lykkeliga-hold fik besøg af stifter Rikke Nielsen

Hillerød - 11. juni 2021 kl. 15:44 Kontakt redaktionen

Hillerød Håndboldklubs 'Lykkestjerner' fik 8. juni fornemt besøg til deres afslutning.

Her kiggede Rikke Nielsen, som er tidligere landsholdsspiller og stifter af Lykkeliga - håndbold for børn og unge med børn med udviklingshandicap - og Hillerøds borgmester Kirsten Jensen forbi, og holdet havde ifølge træner Malene Carlsen et brag af afslutning med smil og masser af high fives.

Nået langt Holdet, som er en del af den landsdækkende Lykkeliga, startede for et år siden - lige da coronakrisen ramte. Så Malene Carlsen er glad for, at holdet er godt kørende:

"Da jeg stod her for et år siden til åbent hus med seks spillere, og vi derefter blev ramt af første coronanedlukning, havde jeg aldrig drømt om, at vi i dag står med omkring 20 spillere. Det er helt fantastisk, hvor langt vi er nået. Vi har med dette koncept givet 'stjernerne' et fællesskab og et ugentligt højdepunkt i deres hverdag," skriver hun i en mail til Hillerød Posten.

Glad oplevelse Også Kirsten Jensen var imponeret efter sit besøg hos Lykkestjernerne:

"Det var en meget stor og glad oplevelse. En masse børn i aktivitet på gulvet og masser af bolde i sving, støttet af næsten lige så mange frivillige, boldglade trænere. Og børnene så fantastiske ud i deres nye håndboldtrøjer".

Som en kø på græs Rikke Nielsen er også imponeret:

"Sikke nogle fantastiske, dedikerede trænere og forældre, der virkelig bakker op. Jeg fik fornøjelsen af at træne de skønne børn, og hold da op, hvor har de mange skønne og dygtige håndboldspillere. Jeg har ikke mærket vores LykkeLigafællesskab i lang tid på grund af corona, og jeg følte mig virkelig som en ko, der skulle på græs på første gang i lang tid," lyder det fra håndboldspilleren.

Holdet havde også besøg af to spillere fra Nordsjælland håndbold og HHM, der medbragte gaver til alle Lykkestjernerne.

