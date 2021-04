En hundepatrulje fandt to mænd, som havde været inde på et kontor og stjæle.

Luskende personer indrømmer tyveri

To mænd, som luskede rundt ved Torvet i Hillerød, indrømmede, at de natten til fredag havde været inde på et kontor og stjæle.

Det fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi, Rolf Hoffmann.

Politiet fik en anmeldelse om, at to personer i nattens mulm og mørke luskede rundt på Torvet. En hundepatrulje tjekkede anmeldelsen og fandt efterfølgende to mænd ved Slotsøen. De var i besiddelse af nogle ting, som var fjernet fra et kontor på Torvet.

- De indrømmede, at de havde været inde på kontoret og stjæle. Det er ikke første gang vi tager de to mænd i at stjæle. Derfor holder vi lige på dem, indtil vore jurister har vurderet, om det skal fremstilles i et grundlovsforhør med krav om fængsling, oplyser vagtchefen.

De to anholdte kommer begge fra Hillerød. Der er tale om en 44-årig mand og en 25 mand.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 02.47.